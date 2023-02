Usar óleo de coco para candidíase é uma prática que nem todo mundo conhece, mas que pode ser extremamente eficiente.

O óleo de coco trata-se de um produto que é usado na rotina diária de saúde de uma grande parte da população, seja pelo seu consumo ou ainda no cabelo, com muitos fazem.

O que se sabe pouco sobre ele é que o mesmo é um aliado excelente para a saúde vaginal, tendo função hidratante e, além disso, combatendo a candidíase.

Neste artigo, você irá conhecer mais sobre esta função do óleo de coco para a saúde das mulheres. Acompanhe!

Candidíase: Entendendo o que ela é!

A candidíase trata-se de uma infecção na área genital que é ocasionada devido ao crescimento excessivo do fungo chamado Cândida albicans.

Este fungo é visto como “normal” nesta região, entretanto, quando há um enfraquecimento do sistema imune da mulher, há riscos do fungo desenvolver-se.

Pessoas que tenham problema de imunidade e outras doenças, como a diabetes mellitus, estão mais propensas a sofrerem com a candidíase, doença causada pelo excesso do fungo.

Um erro comum a respeito da candidíase é que há muitas pessoas que acreditam tratar-se de uma IST, ou seja, que ela é um tipo de Infecção Sexualmente Transmissível.

Entretanto, como já dito, o que ocasiona a doença é um fungo presente na região genital da mulher e que se multiplica de maneira excessiva por um enfraquecimento do sistema imunológico ou uma flora vaginal desequilibrada.

Quais são os sintomas ocasionados pela candidíase?

Conhecer os sintomas de uma doença é muito importante para que seja possível identificá-la e buscar o tratamento adequado.

No caso da candidíase, há vários sintomas que surgem em quem sofre com a doença, como:

Sensação de ardência na região da vagina

Coceira na região genital

Corrimento espesso e com uma aparência esbranquiçada

Inchaço perceptível nos lábios vaginais

Dor ao urinar

Dor no momento das relações sexuais

Ressecamento da pele da vagina

Lesões na região genital

Estes sintomas podem ficar ainda mais intensificados no período que precede a menstruação da mulher.

E como tratar essa doença? É aqui que entra a importância do óleo de coco para candidíase!

Entenda como o óleo de coco é eficiente para tratar a candidíase

Com o tempo, os fungos que causam a candidíase tornam-se mais resistentes aos efeitos dos medicamentos disponíveis no mercado para tratar esse tipo de infecção.

É aí que entra a importância do óleo de coco para candidíase, que tornou-se uma opção muito eficaz para tratamento da doença.

O óleo de coco, um produto que já é bem reconhecido no país pelos seus benefícios à saúde, também é eficaz para tratar a infecção por combater os fungos e, além disso, por ser prático de usar.

Para se ter a certeza de que o tratamento será eficaz e que vai ajudar no combate à infecção, o tratamento tem que ser feito de maneira rotineira, todos os dias, e intensa.

A aplicação do óleo de coco serve para a finalidade de proteger a mulher contra os fungos que crescem excessivamente e para evitar as infecções vaginais.

E por que o óleo de coco é eficaz?

O segredo está na composição do óleo de coco

O motivo pelo qual o tratamento com óleo de coco para candidíase é extremamente eficaz explica-se pela composição do produto.

Em torno de metade da gordura presente no coco tem como componente principal o ácido láurico, um ácido graxo de cadeia média e que quando no organismo humano, é transformado em monolaurina.

A monolaurina trata-se de um monoglicerídeo que tem ação antifúngica, antibacteriana, antiprotozoária e antiviral.

Além disso, esse composto atua somente contra aquelas bactérias e outros microrganismos que são maléficos ao organismo, que são patogênicos, sem afetar as boas bactérias.

Uma outra questão positiva no óleo de coco é a presença do ácido caprílico, um tipo de ácido graxo saturado que é de cadeia curta.

Ele está presente também de maneira natural no leite humano e tem uma ação fungicida muito potente.

O ácido caprílico tem a capacidade de destruir as bactérias pela dissolução da sua membrana celular e modificando sua permeabilidade.

E como usar o óleo de coco para candidíase?

A maneira certa é colocar o produto na geladeira até que ele solidifique, depois colocando uma parte dele no interior da vagina no momento de dormir, para que os princípios ativos possam agir ao longo da noite.

Há uma outra forma de utilizar, mais recomendado, é usar o óleo de coco após o banho, aplicando uma camada dele na região genital, prevenindo fungos e maus odores, além de irritações e fissuras.

Conclusão

Como foi possível ver aqui, o óleo de coco é um produto natural muito eficaz no tratamento da candidíase, uma infecção na área vaginal que acomete muitas mulheres.

Neste texto, você conheceu mais sobre a candidíase e a respeito do funcionamento do óleo de coco no combate à essa infecção.

