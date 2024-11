Olga Bongiovanni esclarece polêmica com Christina Rocha

Olga Bongiovanni quebrou o silêncio e esclareceu por que não ficou à frente do Casos de Família. Christina Rocha revelou que a apresentadora era uma das preferidas para comandar a extinta atração do SBT, em um episódio de Divina Christina, disponível na plataforma de streaming da emissora.

“Quero responder sobre o documentário da Christina Rocha, que eu sou citada por conta de um diretor que queria que eu fosse [para o Casos de Família]. Pois bem, eu não fui escolhida por um simples motivo. Silvio Santos, o próprio, chegou para mim e disse: ‘esse programa não é pra você, você não é barraqueira, não vai rolar, não vai dar certo’”, lembrou.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Olga continuou: “É isso, por isso que eu não fui apresentadora do Casos de Família. Havia uma vontade muito grande de um monte de gente, sim, mas aí o patrão chegou e falou ‘Olga, você não é barraqueira’, e pronto. Respondido”.

A polêmica em torno de Bongiovanni começou depois de Rocha declarar que não era bem quista pela produção da atração que fazia uma lavação de roupa suja em pleno palco:

“O diretor, que dirigia o Casos de Família até então, não gostava de mim, não sei por quê. Teve um dia isso era no quarto teste piloto, sei lá, ele veio sozinho na minha sala, falou: ‘Olha, hoje é o seguinte, hoje você não se dirige para a plateia’. Tudo que o Silvio queria era que o novo Casos de Família fosse interativo”, revelou Christina.

Rocha completou: “Eu falei: ‘Ok’. Porque sabe, estava aquela… Mas aí nesse dia calhou do Rafael Bello [diretor que assumiu o programa a partir de 2009] ir depois dele, o que nunca acontecia, eram sempre os dois. Falei: ‘Vem cá, então, hoje é para me dirigir muito à plateia, não sei o quê?’. O Rafa: ‘Como? Não. Quem falou isso? Não, pelo contrário. Você vai, pergunta para a plateia, interage com a plateia”.

Divina Christina é uma série documental do SBT que conta a história de vida e carreira da apresentadora de televisão e jornalista Christina Rocha. O especial conta com quatro episódios e estreou no dia 16 de outubro. A direção geral é de Rafael Bello e o roteiro é de Margareth Boury, Melissa Ribeiro, Tom Anaya e Eli Ramos.

Assista o vídeo de Olga Bongiovanni: