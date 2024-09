“Olha quem perdeu dessa vez”: bandidos reconheceram Projota em assalto

Reprodução/ Redes Sociais

1 de 1 Imagem colorida do cantor Projota olhando para forra da janela de um jatinho. Metrópoles – Foto: Reprodução/ Redes SociaisSão Paulo — Em depoimento após ter a casa invadida por quatro bandidos na madrugada desta terça-feira (17/9) na Granja Viana, em Cotia, região metropolitana de São Paulo, o rapper e ex-BBB Projota disse que foi reconhecido pelos criminosos.

Segundo ele, os suspeitos tiraram fotos e filmaram o cantor dizendo “olha quem perdeu dessa vez”. Os criminosos ainda fizeram Pix da conta do músico, de acordo com informações do portal Cotia e Cia.

Projota afirmou ainda que os bandidos fizeram “terror psicológico”, colocando uma arma em sua boca após mostrarem que o revólver estava carregado.

1 de 4

Projota é torcedor do Santos

Reprodução/ Redes Sociais

2 de 4

Projota foi feito refém durante assalto em sua casa em São Paulo

Reprodução/ Redes Sociais

3 de 4

Projota é cantor de rap e participou do BBB 21

Reprodução/ Redes Sociais

4 de 4

Reprodução/ Redes Sociais

O carro do artista também foi levado pelos assaltantes. O veículo foi encontrado nesta tarde em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil investiga como os suspeitos conseguiram entrar no condomínio fechado em que o rapper mora.

Em nota publicada nas redes sociais, sua produtora, chamada Faz Produções, afirmou que os filhos do cantor também estavam em casa durante o assalto. Segundo a empresa, Projota cancelou os compromissos desta semana e está “resolvendo todas as necessidades relacionadas ao caso”.

O artista deve se pronunciar sobre o assunto em breve.