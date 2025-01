Olhar Espacial conta tudo sobre o asteroide previsto para atingir a Terra em 2032

Conforme noticiado pelo Olhar Digital, uma rocha espacial do tamanho de um prédio de 18 andares foi descoberta no fim do ano passado em rota de colisão com a Terra. A partir dos dados coletados nas últimas observações, há pouco mais de 1% de chance de que o asteroide – designado 2024 YR4 – possa atingir o planeta em 2032.

Segundo a NASA, no momento, nenhum outro grande asteroide conhecido tem uma probabilidade de impacto acima de 1%. Novas observações podem resultar na reatribuição deste asteroide para 0 à medida que mais dados chegam.

Órbita do asteroide 2024 YR4. Créditos: JPL/NASA

A ESA alerta que, embora 2024 YR4 tenha quase 99% de chance de passar com segurança pela Terra em 22 de dezembro de 2032, “um possível impacto ainda não pode ser totalmente descartado”.

O que se sabe sobre o asteroide 2024 YR4

O asteroide 2024 YR4 foi descoberto em 27 de dezembro de 2024 pelo Sistema de Último Alerta para Impacto de Asteroides com a Terra (ATLAS, na sigla em inglês), em Río Hurtado, Chile. Logo após a descoberta, análises determinaram que ele tinha uma chance muito pequena de potencialmente impactar o planeta em 22 de dezembro de 2032.

Estima-se que a rocha tenha entre 40 m e 100 m de largura. Um corpo desse tamanho cai na Terra em média a cada poucos milhares de anos, podendo causar danos graves a uma vasta área nos arredores do local de impacto.

Atualmente, 2024 YR4 está no topo das listas de risco da ESA e da NASA. Desde o início de janeiro, astrônomos têm realizado observações prioritárias de acompanhamento com telescópios em todo o mundo e usado os novos dados para melhorar a compreensão do tamanho e da trajetória do asteroide.

De acordo com o monitoramento da ESA, a probabilidade de que esse objeto possa impactar a Terra em 22 de dezembro de 2032 é de 1,2%, resultado consistente com estimativas independentes feitas pelo NEODyS (sigla para algo como “Site Dinâmico de Objetos Próximos à Terra”), da Itália.

Para saber mais detalhes sobre esse corpo celeste esperado para cair na Terra dentro de sete anos – e se esse choque pode ser evitado – não perca o Olhar Espacial desta sexta-feira (31). O programa recebe o astrônomo amador Cristóvão Jacques, sócio fundador do Observatório SONEAR-Wykrota-CEAMIG, na cidade de Caeté (MG), e dono do canal AstroNEOS, no YouTube.

Cristóvão Jacques é o convidado do Programa Olhar Espacial desta sexta-feira (31). Crédito: Olhar Digital/YouTube

Ele faz parte do comitê da União Astronômica Internacional (IAU) que está organizando a celebração do Ano Internacional dos Asteroides e da Defesa Planetária aqui no Brasil – estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para 2029 (em razão da passagem próxima da Terra do asteroide Apophis).

Leia mais:

Como assistir ao Programa Olhar Espacial

Apresentado por Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia – APA; membro da SAB – Sociedade Astronômica Brasileira; diretor técnico da Rede Brasileira de Observação de Meteoros – BRAMON e coordenador nacional do Asteroid Day Brasil, o programa é transmitido ao vivo, todas às sextas-feiras, às 21h (horário de Brasília), pelos canais oficiais do veículo no YouTube, Facebook, Instagram, X (antigo Twitter), LinkedIn e TikTok.

