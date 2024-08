Olimpíadas: Curry chega perto, mas não bate recorde de Oscar Schmidt

Gregory Shamus/Getty Images

1 de 1 Imagem colorida de Stephen Curry – Foto: Gregory Shamus/Getty ImagesProtagonizando virada histórica, os Estados Unidos derrotaram a Sérvia por 95 x 91 e garantiram vaga na final dos Jogos Olímpicos de Paris. Stephen Curry, astro da NBA, foi um dos destaques do duelo. O jogador da seleção norte-americana e do Golden State Warriors marcou 36 pontos na partida, sendo nove bolas de três em 14 arremessos. Curry chegou perto de igualar o recorde de bolas triplas nos Jogos Olímpicos, que pertence ao brasileiro Oscar Schmidt, com 10.

Nas Olimpíadas de 1996, disputada em Atlanta, o Brasil estreou nos jogos diante de Porto Rico, vencendo por 101 x 98. Dos 22 arremessos de três tentados por Oscar, 10 caíram, sendo o recorde daqueles jogos.

Além de ser detentor do recorde de bolas de três, o “Mão Santa” também é o maior cestinha da história das Olimpíadas. Confira a lista:

Oscar Schmidt (BRA): 1093 pontos Andrew Gaze (AUS): 789 pontos Pau Gasol (ESP): 623 pontos Wlamir Marques (BRA): 537 pontos Luis Scola (ARG): 525 pontos Manu Ginóbili (ARG): 523 pontos Sergei Belov (URS): 475 pontos Drazen Daligapic (IUG): 461 pontos Quais assuntos você deseja receber?

