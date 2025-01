Olívia Santana defende proibição dos celulares nas escolas: “Estava acontecendo muitos conflitos” 

“Eu sou a favor. Veja, o uso do celular não foi proibido 100%. O celular pode ser usado para atividades pedagógicas. Isso é muito importante destacar, porque a lei ajuda o professor. Não dá para você estar dando a aula e o menino, a menina está ali no celular cuidando de um outro universo. Então, o que a lei traz: um uma proibição, com a exceção de para atividades pedagógicas, algo que seja combinado com o professor. O professor passou um trabalho de equipe, precisa usar o celular para fazer uma pesquisa, pegar uma informação, e o professor pactua que, naquele momento, o celular poderá ser usado”, disse Olívia.

“Mas quando a professora está no quadro, está explanando um determinado assunto, é fundamental que a sala concentre naquela aula que está sendo dada. E estava acontecendo muitos conflitos, exatamente por conta de que, muitas vezes, quando o professor fala, o aluno não obedece, não ouve, com uma instituição legal, então acho que vai ajudar”, completou.

Confira:

O Bahia Notícias divulga entrevista completa com a deputada Olívia Santana nesta segunda-feira (11), a partir das 11h10, com todas as informações sobre as discussões da eleição da Mesa Diretora da AL-BA, avaliação da eleição de 2024, e as perspectivas para o pleito do ano que vem.