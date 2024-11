Fortalecida com o saldo eleitoral de 2024 em Salvador, a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) avançou algumas casas com vista na sucessão de Bruno Reis, em 2028, para ser a candidata do seu grupo político. Um dos resultados positivos obtidos pela gestora foi a votação expressiva de Omar Gordilho (PDT), que foi um dos candidatos a vereador apoiados diretamente por ela.