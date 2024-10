Omarzinho “vence” Zilton, esquenta disputa entre Ana Paula e Leo Prates, e Bruno Reis deve agir para baixar temperatura

O resultado expressivo do PDT nas urnas para a eleição de vereadores em Salvador voltou a evidenciar um embate velado entre a vice-prefeita reeleita Ana Paula Matos e o deputado federal Leo Prates.

No período pré-eleição, a chapa de postulantes a vereador do PDT prometia trazer para o pleito uma disputa particular entre os apadrinhados dos dois: Omar Gordilho e Zilton Netto. De um lado, ocupando o posto de parlamentar mais votado em Salvador na eleição de 2022, Prates apostava em aproveitar seu capital político para eleger Zilton Netto, ex-diretor de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon).

Zilton foi seu assessor na Câmara de Salvador e chegou a ocupar sua chefia de gabinete. O desempenho, no entanto, ficou abaixo do esperado: o estreante em eleições recebeu 6.333 votos e ficou na primeira suplência do PDT.

Com o “sarrafo elevado”, nenhum vereador eleito pelo partido teve menos de 10 mil votos. Com isso, Leo Prates assistiu seu aliado ficar atrás de Omarzinho (18.304 votos); Roberta Caires (16.517 votos); Anderson Ninho (16.203 votos) e Débora Santana (10.137 votos).

Por outro lado, Ana Paula conseguiu emplacar o vereador mais votado da sigla: ex-Limpurb e Semop, Omar Gordilho saiu como grande puxador de votos e terminou como quarto mais votado da cidade. Além do apoio direto da vice-prefeita, ele também recebeu suporte do deputado e presidente estadual do PDT, Félix Mendonça Júnior, de quem é aliado.

Fortalecida com os números, Ana Paula Matos ganhou algumas casas na briga pela sucessão de Bruno Reis, em 2028, para ser a candidata do grupo. Já Prates, que nunca escondeu o desejo de se lançar como candidato a prefeitura em Salvador e chegou a colocar seu nome à disposição reiteradas vezes, agora precisa recalcular a rota para voltar a fortalecer suas pretensões.

