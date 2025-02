OMC apela para países manterem ‘diálogo direto’ com Trump sobre tarifas comerciais

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, fez um apelo aos países que estão enfrentando as tarifas impostas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ela sugeriu que esses países busquem um diálogo direto com o líder americano, ressaltando que acordos firmados por nações como México, Canadá e Colômbia demonstram a disposição de Trump para negociar. Em um momento desafiador para a OMC, que tem sido frequentemente ignorada por Trump, a diretora destacou a importância de manter a comunicação aberta. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, também reforçou o papel crucial da OMC na regulação do comércio internacional, especialmente em tempos de tensões comerciais.

Recentemente, a China anunciou sua intenção de levar o caso das tarifas de Trump à OMC, buscando uma solução para as disputas comerciais. Okonjo-Iweala enfatizou que o diálogo é essencial para resolver conflitos e que a OMC apoia essa abordagem como um meio eficaz de evitar escaladas de tensões comerciais. Ela citou exemplos de interações bem-sucedidas entre países que conseguiram resolver suas diferenças por meio da comunicação.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA