OMS quer acelerar produção de vacinas contra dengue, diz diretor

Tedros Adhanom afirmou que a organização atuará em parceria com o Instituto Butantan para fabricação dos imunizantes

Adhanom (foto) diz que Brasil tem “enorme capacidade” de produção de imunizantes Reprodução/Twitter @WHO – 5.mai.2023

PODER360 7.fev.2024 (quarta-feira) – 18h43



O diretor da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, disse nesta 4ª feira (7.fev.2024) que atuará em parceria com Instituto Butantan e a Fiocruz para acelerar a produção de vacinas contra dengue. Ele está no Brasil e se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na 2ª feira (5.fev).



“Essa pauta de vacinas será importante na medida em que o Brasil tem enorme capacidade nesta matéria. A OMS também vem trabalhado com o Instituto Butantan com vista a explorar uma nova via de colaboração para acelerar a produção local de novas vacinas”, declarou Adhanom durante o lançamento do programa Brasil Saudável.

Lula e Adhanom anunciaram na 2ª feira (5.fev.2024) a possibilidade da parceria para produção da vacina contra dengue. Para o diretor da OMS, o Brasil pode ser um fornecedor do imunizante.

Na conversa com Lula, o diretor da OMS afirmou que a organização dará “todo o apoio possível ao Brasil” para a eliminação de doenças como tuberculose, hanseníase, doença de Chagas e doenças transmitidas de mãe para filho, como HIV, que causa a aids, segundo nota divulgada pela Presidência.

MINISTÉRIO DIVULGA NÚMEROS O Ministério da Saúde divulga os últimos dados de casos prováveis, óbitos em investigação, mortes confirmadas e o coeficiente de incidência de dengue no Painel de Monitoramento das Arboviroses.

Até a última atualização do painel, nesta 4ª feira (7.fev), 40 pessoas já haviam morrido no Brasil por causa da doença. Os casos prováveis eram 392.724.