O bairro de Pernambués, em Salvador, segue sendo palco de violência. Na madrugada desta terça-feira, 15, uma mulher foi assassinada com tiros de arma de fogo, na Rua 28 de Abril.

Agentes da 1ª CIPM foram instados após denúncia, segundo a Polícia Militar. No local, os PMs isolaram a área do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remover o corpo e fazer a perícia.