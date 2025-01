Onda de violência resulta em oito assassinatos em menos de 32 horas em Jequié

O município de Jequié registrou apenas neste final de semana oito pessoas assassinadas a tiros, sendo uma mulher e sete homens. De acordo com o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, os crimes começaram na tarde da última sexta-feira (3) e foram fazendo vítimas até a madrugada deste domingo (5).

Entre eles duas mortes mais chocantes, a de uma aadolescente de 16 anos e de um jovem de 19, que estavam no interior de uma casa no Residencial Mandacaru II, unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida, onde criminosos invadiram o imóvel, alvejaram as vítimas e arrastaram os corpos despidos até a calçada em frente a casa, tendo ateado fogo no homem. Ambos, identificados como Maria Clara Silva e Abraão Almeida não resistiram e morreram no local. O fato ocorreu por volta das 02h40.

Na sexta-feira foram três pessoas mortas, outras três no sábado e o casal neste domingo, além de uma criança baleada em um beco na Avenida Lomanto Júnior, no bairro Joaquim Romão, quando atiradores dispararam contra um homem, Marcelo, que foi alvejado e tombou morto em um beco.

No mesmo bairro, em frente ao Terminal Rodoviário da cidade, duas mulheres entraram em conflito e uma delas foi agredida com garrafas, sendo a autora presa pela Polícia Militar, encaminhada para a Delegacia Territorial e a socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Todos os casos estão sendo apurados pela Polícia Civil, que já instaurou inquéritos.