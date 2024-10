Ônibus cai em ribanceira na BR-135, próximo a Formosa do Rio Preto, e deixa feridos

Um acidente envolvendo um ônibus na BR-135, deixou feridos entre os 42 passageiros após cair em uma ribanceira próximo ao município de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, na noite de sexta-feira (11).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nenhum passageiro morreu no acidente. Os que tiveram ferimentos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Formosa do Rio Preto e casos mais graves, para o Hospital do Oeste, em Barreiras.

O veículo da empresa Expresso Planalto, tinha como destino a cidade de Nova Ponte, em Minas Gerais. O ônibus saiu da cidade de Tuntun, mas não se sabe o número exato de feridos no acidente.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.