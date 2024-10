Ônibus com 58 estudantes com destino à Porto Seguro tomba e deixa feridos

Um ônibus de turismo com 58 passageiros, entre estudantes e monitores, tombou na manhã deste domingo (13), na BR-418, na altura da cidade de Carlos Chagas, em Minas Gerais. O veículo seguia em direção ao município de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região com ferimentos leves. Segundo informações da CNN Brasil, através do Corpo de Bombeiros, o ônibus foi encontrado tombado, e ocupava duas pistas de rolamento, nos dois sentidos da rodovia.



Foto: Reprodução / CNN Brasil