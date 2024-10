Ônibus da equipe sub-21 de vôlei do Sesi Bauru colide com carreta na Rodovia Castello Branco

Um ônibus que transportava a equipe masculina sub-21 de vôlei do Sesi Bauru sofreu um acidente na madrugada desta quarta-feira (23), na Rodovia Castello Branco, em Quadra, no interior paulista. O veículo colidiu com a parte traseira de uma carreta que estava carregando grama. O incidente se deu no quilômetro 154,5 da rodovia. Das 17 pessoas que estavam no ônibus, seis apresentaram ferimentos leves e receberam atendimento no local do acidente. O ônibus retornava de uma partida realizada em Praia Grande quando o motorista perdeu o controle do veículo, resultando na colisão. Após a avaliação da situação, foi confirmado que todos os ocupantes estavam bem. A rodovia precisou ser parcialmente interditada em decorrência do acidente, mas o tráfego foi totalmente liberado às 5h20. A delegação, após receber os cuidados necessários, foi autorizada a seguir viagem de volta para Bauru. A situação foi monitorada pelas autoridades locais, que garantiram a segurança dos envolvidos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA