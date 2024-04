Ônibus de turismo do Rio de Janeiro tomba em rodovia na Bahia e deixa 8 mortos e 23 feridos

Oito pessoas morreram e 24 ficaram feridas após um ônibus de turismo bater em um barranco e tombar na manhã desta quinta-feira (11), na BR-101, no trecho da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o acidente aconteceu no km 885, por volta das 4h30, sentido o distrito de Posto da Mata, em Teixeira de Freitas. O veículo saiu do Rio de Janeiro e tinha Porto Seguro, município turístico que também fica no extremo sul baiano, como destino.

Informações iniciais passadas pela PRF apontam que 34 pessoas estavam no ônibus. Oito passageiros morreram e 24 ficaram feridos. Os dois motoristas não tiveram ferimentos.

As vítimas feridas foram levadas por funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

O ônibus da empresa RM Viagens e Turismo saiu da Penha, às 13h de quarta-feira (10) e tinha previsão de chegar em Porto Seguro, às 9h desta quinta. O veículo deixaria a cidade do extremo sul da Bahia às 14h30 de segunda-feira (15), com previsão de chegada ao Rio de Janeiro, às 10h de terça (16). Dentre as vítimas fatais foram listados Conceição Maria dos Santos Rangel (69 anos), Dora Lena de Oliveira (65 anos), Valter Nery (64 anos), Pedro Harley do Nascimento Cunha (63 anos), Gloria Regina do Nascimento (57 anos) e Irapuã de Azeredo