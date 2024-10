Ônibus do Atlético-MG é atacado por torcedores do River Plate

Um incidente ocorreu na noite de terça-feira (29) envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Atlético-MG. O veículo, que seguia em direção ao estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, para a partida de volta da semifinal da Conmebol Libertadores contra o River Plate, foi alvo de um ataque. Torcedores do time argentino apedrejaram o ônibus, resultando em uma janela quebrada e um torcedor do Galo ferido levemente pelos estilhaços. O Atlético-MG entra em campo com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 3 a 0. Para garantir a classificação à final, o time mineiro pode perder por até dois gols de diferença. Caso o River Plate vença por três gols, a disputa será decidida nos pênaltis. O Galo se destacou na fase de grupos, terminando em primeiro lugar com um total de 15 pontos. A segurança dos torcedores é uma preocupação constante em eventos esportivos, especialmente em jogos internacionais. O ônibus estava sob escolta policial no momento do ataque, o que ressalta a necessidade de medidas de proteção mais eficazes para evitar situações de violência. O episódio gerou indignação entre os fãs e a diretoria do Atlético-MG, que esperam que a Conmebol tome providências.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA