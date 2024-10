Ônibus é incendiado em Olinda após briga de trânsito

Um ônibus foi incendiado em Olinda, no Grande Recife, na manhã desta segunda (14/10). Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, tudo começou com o acidente entre o coletivo e um carro BMW. Após a colisão dos veículos, houve discussão entre os motoristas do coletivo e do carro de passeio.

Ainda segundo informações da PM, o ônibus teve que permanecer no local para permitir o procedimento protocolar realizado pós acidentes de trânsito. O motorista do carro que havia deixado a área, voltou armado e, em seguida, ameaçou o condutor do coletivo e ateou fogo no ônibus. O motorista disse que iria até a Central de Plantões, no Recife, para registrar a ocorrência.

Leia a reportagem completa no Diario de Pernambuco, parceiro do Metrópoles.