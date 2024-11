Ônibus escolar cai em ribanceira e deixa ao menos 17 mortos em Alagoas

Um ônibus escolar caiu neste domingo (24) em uma ribanceira na Serra da Barriga, em Alagoas, e deixou ao menos 17 mortos e dezenas de feridos, informou as equipes de socorro presente no local. Anteriormente se falava em 23 mortos, mas as autoridades atualizaram os números. O acidente de ônibus “deixou 17 mortos e vários feridos”, disse o governador do estado em uma atualização de seu relatório. O transporte levava cerca de 40 pessoas. Segundo as informações iniciais, o motorista perdeu o controle e capotou, descendo por cerca de 20 metros. O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe foi enviada ao local. Vinte vítimas do capotamento foram encaminhadas para o Hospital Regional da Mata e estão recebendo os primeiros atendimentos, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau).

O acidente ocorreu próximo à cidade de União dos Palmares, “tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas”, disse mais cedo na rede X o governador, Paulo Dantas. “Recebi com profunda tristeza a notícia da tragédia em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas. Reafirmo meu acolhimento às famílias e amigos das vítimas neste momento tão difícil”, escreveu o governador em sua conta no Twitter. “Determinei a mobilização total do Estado e equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e a estrutura de saúde estão atuando para socorrer e atender os feridos. As vítimas estão sendo acolhidas nas UPAs e no Hospital Regional da Mata”, acrescentou. O ônibus saiu da estrada em uma região montanhosa chamada Serra da Barriga, de difícil acesso. Dantes declarou três dias de luto no estado pela “tragédia”.

Tragédia na Serra da Barriga em Alagoas deixa 23 mortos e dezenas de feridos

Ônibus com cerca de 40 pessoas caiu em uma ribanceirahttps://t.co/WaEt6CHRqB pic.twitter.com/JWLNtoZIjX — Rota Do Sertão (@RotadoSertao12) November 24, 2024

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula