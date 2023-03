Ônibus tomba na Régis Bittencourt e deixa ao menos três pessoas mortas e seis gravemente feridas

Um ônibus de dois andares tombou entre os quilômetros 511 e 512 da rodovia Régis Bittencourt, em Juquitiba, no Estado de São Paulo, nas primeiras horas desta sexta-feira, 17, deixando ao menos três mortos, dois adultos, um homem e uma mulher, e uma criança de sete anos, além de 21 feridos, sendo seis em estado grave de saúde. Outras 15 pessoas tiveram ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o socorro. Aqueles em estado mais grave foram socorridos para o hospital regional de Pariquera-Açu/SP, os demais foram encaminhados ao Pronto Socorro da cidade de Cajati/SP. Havia 50 passageiros no ônibus, os demais não ficaram feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal de São Paulo, que foi chamada para atender a ocorrência por volta das 1h10, o motorista do ônibus, que saiu ileso do acidente, disse ter perdido o controle do veículo em uma curva, tombando na faixa da esquerda. Ele passou por teste do etilômetro e teve resultado negativo para ingestão de álcool. Uma segunda motorista também saiu ilesa do acidente. Ainda segundo a PRF, a velocidade máxima permitida no local do acidente é 60km/h para todos os veículos, e a perícia vai atestar a velocidade do ônibus. O ônibus de turismo tinha autorização da ANTT, saiu do município de Lapa-PR e seguia para Aparecida, no Vale do Paraíba paulista.