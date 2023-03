Ônibus tomba na Régis Bittencourt e deixa três mortos e três pessoas gravemente feridas

Um ônibus de dois andares tombou no quilômetro 511 da rodovia Régis Bittencourt, em Juquitiba, no Estado de São Paulo, nas primeiras horas desta sexta-feira, 17, deixando ao menos três mortos, dois adultos e uma criança, além de diversos feridos, sendo três em estado grave de saúde. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o socorro. Os feridos foram levadas para o Hospital Regional de Pariquera-Açu e o Hospital Regional de Registro, ambos municipais. Outras 39 pessoas também foram encaminhadas a essas unidades de saúde, mas com ferimentos leves ou estado de saúde estável. As informações são do Corpo de Bombeiros. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o tombamento do ônibus, que ia de Cajati para Aparecida, no Vale do Paraíba Paulista.

*Texto em atualização