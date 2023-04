Ônibus voltam a circular em Sussuarana após coletivo incendiado

Os ônibus voltaram a circular na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro de Sussuarana, em Salvador, após uma alteração das linhas realizada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (11). O itinerário havia sido alterado após bandidos atearem fogo em ônibus no local na segunda (10).

A mudança havia afetado ainda o final de linha de Sussuarana. Os moradores precisaram se deslocar para um ponto de ônibus improvisado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), para conseguir pegar os transportes.

A situação, no entanto, foi normalizada no final da manhã e os ônibus voltaram a circular normalmente, segundo informou a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob).

Incêndio

Um ônibus foi incendiado no bairro de Sussuarana, na manhã desta segunda-feira (10). Este é o segundo caso na região em menos de 15 dias.

O veículo foi incendiado na Avenida Ulysses Guimarães, uma das principais do bairro. Segundo a Polícia Militar, policiais militares da 48ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, já encontraram o veículo em chamas.

As chamas conseguiram destruir completamente o ônibus. No entanto, não só o coletivo sofreu com o ataque dos homens armados que interceptaram o veículo. A rede elétrica do bairro também foi atingida, fazendo com que diversos moradores e comerciantes ficassem sem energia durante várias horas do dia.

Testemunhas contaram à TV Bahia que dois homens armados interceptaram o veículo, mandaram os passageiros, o motorista e o cobrador descerem e atearam fogo no ônibus. Ainda não há informações sobre o que provocou o ataque.