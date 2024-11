Ônibus voltam a circular no Complexo do Nordeste de Amaralina após dois dias de suspensão de transporte

A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que os ônibus coletivos voltaram a circular neste sábado (2) nos bairros Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas e Santa Cruz. O retorno do transporte na região foi autorizado por volta das 9h30.

Desde a última quinta-feira (31), o transporte público foi interrompido na região do Nordeste de Amaralina após uma operação policial [Rota Segura] deflagrada contra uma facção criminosa com atuação na localidade. As aulas também em escolas dos bairros afetados também foram suspensas.