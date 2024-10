ONU adota proposta do Brasil para combate a crimes ambientais

A ONU (Organização das Nações Unidas) deu um passo significativo na luta contra crimes ambientais ao adotar uma proposta inovadora enviada pelo Brasil, em parceria com o Peru e a França. Esta proposta foi apresentada durante a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e está programada para ser implementada nos próximos anos. O próximo encontro entre os países envolvidos está agendado para 2026, quando as conclusões e avanços serão discutidos, marcando um compromisso contínuo com a causa ambiental.

A proposta sugere a criação de um grupo de especialistas dedicados exclusivamente ao tema dos crimes ambientais. Este grupo intergovernamental terá a tarefa de debater ideias, avaliar a implementação da convenção, identificar lacunas jurídicas e considerar a necessidade de protocolos adicionais. A formação deste grupo é vista como um passo crucial para garantir que as políticas ambientais sejam não apenas discutidas, mas também efetivamente aplicadas ao nível global. Além disso, a resolução recomenda que os países adotem legislações mais rígidas e eficazes contra ilícitos ambientais.

*Com informações de Beatriz Manfredini