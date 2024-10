ONU alerta para evolução climática e diz que as atuais não são suficiente para combater aquecimento global

A ONU alertou nesta segunda-feira (28) sobre a evolução climática do planeta e disse que os atuais compromissos climáticos não serão suficientes para conter o aquecimento global a 1,5ºC ou para evitar as suas consequências catastróficas. Os planos nacionais de ação climática registraram muito pouco progresso em um ano e “ficam muito aquém de responder às necessidades para evitar que o aquecimento do planeta paralise todas as economias e destrua bilhões de vidas e meios de subsistência”, disse Simon Stiell, secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). Este relatório é o resumo anual dos mais recentes compromissos de redução de emissões – chamados de “Contribuições Determinadas Nacionalmente” (NDCs) – assumidos pelos 195 signatários do acordo climático de Paris de 2015, que representaram 95% das emissões globais em 2019.

Com os compromissos assumidos pelos países, as emissões de gases de efeito estufa serão reduzidas em apenas 2,6% até 2030 em relação a 2019, muito longe do objetivo de 43% para limitar o aquecimento global estabelecido no Acordo de Paris, alertou a ONU Clima em um relatório que é atualizado todos os anos. Os atuais planos dos Estados, combinados, envolveriam emissões de 51,5 gigatoneladas de CO2 equivalente em 2030, ou seja, apenas 0,6% a menos do que na última análise publicada pela ONU no final de 2023. A COP 29 será realizada em 11 de novembro, em Baku, no Azerbaijão, que se concentrará principalmente na questão do financiamento da ação climática. O evento será marcado pelas eleições presidenciais dos Estados Unidos no início de novembro.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), outra entidade da ONU, as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera atingiram um novo recorde em 2023. O principal deles, o CO2, se acumula mais rápido do que nunca na atmosfera, com um aumento de mais de 10% em duas décadas, indicou a organização em um relatório nesta segunda-feira (28). No total, 34 países, incluindo os membros da UE, Brasil e Azerbaijão, comunicaram que atualizaram as suas metas. Supõe-se que todos devem fazê-lo para o início de 2025, antes da COP30.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo