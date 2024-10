ONU condena ‘danos consideráveis’ a instalações civis no Líbano

A Organização das Nações Unidas (ONU) condenou aos recentes bombardeios realizados por Israel no Líbano, que resultaram em danos significativos a instalações civis. Os ataques foram direcionados a um grupo financeiro vinculado ao movimento Hezbollah. Em um comunicado oficial, o Alto Comissariado das Nações Unidas expressou sua firme reprovação aos bombardeios em áreas urbanas, que, segundo o exército israelense, atingiram instalações afiliadas ao grupo Al Qard Al Hasan.

A ONU destacou que os ataques causaram danos consideráveis a propriedades residenciais e instalações comerciais, gerando pânico entre a população local e resultando em deslocamentos em massa. O chefe do Estado-Maior israelense, Herzi Halevi, confirmou que cerca de 30 alvos foram atingidos no Líbano. Ele afirmou que o grupo Al Qard Al Hasan recebe fundos do Irã e financia o terrorismo do Hezbollah. Desde 23 de setembro, Israel intensificou sua campanha aérea contra alvos do Hezbollah no Líbano, após um ano de confrontos limitados.

Publicado por Luisa Cardoso