ONU: Lula chega aos EUA para defender clima e redução da fome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em Nova York para a 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Como é a tradição dos encontros, o líder brasileiro será o primeiro a discursar no evento.

É esperado que Lula use o espaço para reforçar a preocupação do governo federal quanto à crise climática e a necessidade de melhorar os mecanismos globais de combate à fome. Outra pauta prioritária, e defendida por Lula há bastante tempo, será a reforma na governança global.

Nesta semana, o chefe do Executivo se concentrou em reuniões e anúncios para dar uma resposta mais efetiva à emergência climática que atinge o país com queimadas.

A agenda do presidente em terras norte-americanas começa no domingo (22/9). O primeiro compromisso é a participação na Cúpula do Futuro, um encontro convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

É esperado que, no evento, representantes das nações assinem um pacto com compromissos para o futuro, relacionados a temas como desenvolvimento sustentável, paz e segurança internacionais, ciência, tecnologia, entre outros. Na segunda, o tempo do presidente será dedicado a conversas bilaterais.

Na última participação de Lula em uma assembleia da ONU, o presidente fez questão de sinalizar que o mandato dele seria de protagonismo no campo internacional.

“Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais”, apontou.