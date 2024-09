ONU: Lula encontra primeiro-ministro do Reino Unido e outros líderes

Ricardo Stuckert / PR

1 de 1 Lula-ONU – Foto: Ricardo Stuckert / PRNova York – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem, nesta quarta-feira (25/9), último dia de agenda em Nova York, três encontros bilaterais: com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro; e com o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo.

A lista se soma às reuniões realizadas entre segunda (23/9) e terça-feira (24/9), com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, com o primeiro-ministro do Haiti, Garry Conille, com o presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, e com o presidente da França, Emmanuel Macron.

Lula também teve breve encontro com o presidente americano, Joe Biden, que discursou logo depois do brasileiro na abertura da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). O presidente recebeu convites de 28 reuniões bilaterais com chefes de Estado e de governo, sem contar organizações.

