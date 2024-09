“ONU não tem coragem de criar o Estado Palestino”, diz Lula em NY

Ricardo Stuckert / PR

1 de 1 Presidente da Fundação Bill e Melinda Gates, Bill Gates e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de Premiação anual da iniciativa Goalkeepers, organizada pela Fundação Bill e Melinda Gates, no Jazz at Lincoln Center. Nova York – Estados Unidos. – Foto: Ricardo Stuckert / PRNa véspera de discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a instituição e a governança mundial. “A ONU não tem coragem de criar o Estado Palestino”, disse Lula nesta segunda-feira (23/9), em Nova York, Estados Unidos.

A fala de Lula ocorreu durante uma roda de conversa com o bilionário Bill Gates, que premiou Lula após sucessivos elogios. “Ninguém mais respeita uma decisão da ONU. Então, os pobres não tem mais uma representação. E a ONU poderia ser essa referência, poderia conquistar essa credibilidade”, afirmou o presidente.

Lula também e defendeu uma ampliação do Conselho de Segurança da ONU, com representantes de países do Sul Global, como aqueles da África e da América Latina.

Seguindo na toada de críticas à governança mundial, o presidente disse que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e o conflito entre Israel e o Hamas poderiam ter sido evitados se as decisões da ONU fossem seguidas pelos países.

