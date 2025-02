OpenAI anuncia ferramenta de “pesquisa aprofundada” para ChatGPT

A OpenAI, empresa norte-americana responsável pelo ChatGPT, anunciou nesta quarta-feira (30) uma nova ferramenta de “pesquisa aprofundada” para seu chatbot de inteligência artificial. O lançamento acontece em um momento de crescente concorrência no setor, especialmente com a chinesa DeepSeek ganhando destaque. Além disso, a novidade foi revelada pouco antes de uma reunião do CEO da OpenAI, Sam Altman, com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, e o presidente do SoftBank, Masayoshi Son, em Tóquio.

De acordo com a OpenAI, a ferramenta permitirá que o ChatGPT analise e sintetize centenas de fontes da internet para gerar relatórios detalhados, oferecendo um nível de análise semelhante ao de um especialista. “A pesquisa aprofundada realiza em minutos o que levaria horas para uma pessoa”, destacou a empresa em seu site oficial.

Durante uma apresentação ao vivo, pesquisadores da OpenAI demonstraram a funcionalidade da nova ferramenta, que conseguiu reunir e resumir rapidamente informações sobre equipamentos de esqui para uma viagem ao Japão, utilizando dados disponíveis na web.

A OpenAI tem fortalecido sua presença global e busca novas parcerias estratégicas. Sam Altman, além da reunião no Japão, é um dos principais articuladores do projeto Stargate, uma iniciativa que prevê investimentos de pelo menos US$ 500 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos. O projeto foi recentemente divulgado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O magnata japonês Masayoshi Son, do SoftBank, também esteve presente na cerimônia de posse de Trump em janeiro.

O lançamento da ferramenta da OpenAI acontece em um momento de acirrada disputa no setor de inteligência artificial. A startup chinesa DeepSeek tem ganhado espaço com um modelo de chatbot avançado, desenvolvido a um custo significativamente menor do que os concorrentes ocidentais.

Em entrevista ao jornal japonês Nikkei, Sam Altman comentou sobre o avanço da China no campo da inteligência artificial e alertou para os riscos da tecnologia ser utilizada por governos autoritários para fortalecer mecanismos de vigilância e controle populacional.

Leia Também: AI da OpenAI será disponibilizada em laboratórios de armas nucleares