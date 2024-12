Operação apreende arsenal de 96 facas, drogas e celulares em Eunápolis

Um arsenal de quase 100 facas foi descoberto durante uma operação de rotina no Conjunto Penal de Eunápolis. A apreensão foi realizada nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17), que ocorreu na última semana, evidencia a necessidade de ações constantes para garantir a segurança nas unidades prisionais

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) ao Acorda cidade, parceiro do Bahia Notícias. Ao todo, foram apreendidos diversos itens:

18 celulares 5 pendrives 1 carregador 96 armas brancas Anotações com contabilidades suspeitas Em virtude da operação, as visitas sociais foram suspensas por cinco dias. A decisão foi comunicada ao Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA) e Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O diretor interventor do Conjunto Penal de Eunápolis, policial penal Jorge Magno, se reuniu com defensores públicos e representantes da Comissão de Visitantes dos Presos para esclarecer as medidas adotadas e fortalecer a transparência do processo.