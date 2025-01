Operação chinesa de influência online pede derrubada de governo da Espanha, diz relatório

Uma operação de mídia social chinesa que tem como objetivo despertar a ira política no Ocidente pediu a derrubada de um governo estrangeiro ao se fazer passar por manifestantes que criticavam os esforços de ajuda às enchentes na Espanha, informou a empresa de análise online Graphika.

A Graphika, sediada em Nova York, disse que uma operação apelidada de Spamouflage, que acredita estar ligada ao Estado chinês, se fez passar este mês pelo grupo de direitos humanos Safeguard Defenders para espalhar apelos online para que o governo espanhol fosse derrubado em resposta às inundações catastróficas de outubro, em que 224 pessoas morreram.

“Essa é a primeira vez que vemos o Spamouflage pedindo diretamente a derrubada de um governo estrangeiro”, disse o Graphika.

O grupo afirmou quer a campanha Spamouflage está operando em vários países desde 2017, fazendo-se passar por eleitores dos EUA durante a eleição do ano passado, enquanto o Canadá disse em 2024 que a operação tinha como alvo membros do Parlamento, incluindo o primeiro-ministro, Justin Trudeau.

A Graphika disse que detectou dezenas de contas em plataformas de mídia social disfarçadas de Safeguard Defenders para divulgar vídeos e imagens criticando a forma como o governo minoritário do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, e o governo regional de Valência lidaram com as enchentes.

A embaixada chinesa em Madri não respondeu imediatamente a um email solicitando comentários, nem o governo espanhol.

O spamouflage tem visado repetidamente a Safeguard Defenders desde que a ONG com sede em Madri publicou um relatório em 2022 acusando a China de estabelecer delegacias secretas de policia em países da União Europeia, de acordo com a Graphika.

A diretora de campanha da Safeguard Defenders, Laura Harth, disse que a organização vem acompanhando uma campanha de descrédito online da China desde que publicou seu relatório.

“Como uma fundação com sede na Espanha, estamos particularmente preocupados com o novo foco nas alegações de interferência na política espanhola”, disse Harth em email.

“Se essas acusações forem levantadas localmente, isso pode levar a consequências reais para a organização que, temos certeza, as autoridades chinesas adorariam ver fechada.”

Em um vídeo sobreposto com o logotipo da Safeguard Defenders que foi publicado no X e já foi retirado do ar, uma pessoa mascarada que afirma ser da organização diz que eles “exporão” as autoridades por desistirem das pessoas comuns. O vídeo termina com um apelo para derrubar o governo espanhol.

A Graphika disse que tem “alta confiança” de que as contas identificadas fazem parte de uma campanha de Spamouflage.

