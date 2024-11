Operação conjunta captura líder de facção criminosa de Candeias

Agentes da Força de Segurança da Bahia, com policiais de São Paulo, conseguiram prender nessa manhã de terça-feira (05) um dos mais procurados do estado. Nailton Almeida dos Santos foi encontrado na cidade paulista de Guarulhos, se passando por outra pessoa. O traficante era uma das cartas do baralho de mais procurados.

Em meio a ação da captura, Nailton estava com uma CNH falsa, com o nome de Sydnei Castro de Oliveira. Com ele os policiais apreenderam um revólver e munições. Ainda no acumulado deste ano, as Forças da Segurança localizaram 21 integrantes do Baralho do Crime.