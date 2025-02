Operação conjunta resulta em apreensão de armas e apetrechos de caça em Santa Rita de Cássia

O 3º Pelotão e o PETO, em colaboração com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizaram uma operação neste sábado (1º) na zona rural de Santa Rita de Cássia, especificamente no Assentamento Santo Antônio. O objetivo da ação foi inibir a prática de crimes ambientais, com foco na caça predatória.

De acordo com o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, durante a operação, as equipes apreenderam quatro armas de fogo, sendo três espingardas artesanais e uma espingarda calibre 36. Além das armas, foram encontrados e confiscados apetrechos destinados à caça, como armadilhas e gaiolas.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia para que as devidas providências legais fossem tomadas.