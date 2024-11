Operação contra rede de abuso sexual infantil faz prisões em Salvador e Correntina

Dois homens foram presos na Bahia durante uma operação de âmbito nacional de combate a uma rede de abuso sexual infantil. Os suspeitos foram detidos nesta quinta-feira (31) em Salvador e em Correntina, no Extremo Oeste baiano.

Segundo o Ministério Público do Estado (MP-BA), os suspeitos foram detidos por armazenar, disponibilizar e trocar vídeos e fotografias pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Além das prisões, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como celulares, usados para a produção e armazenamento do conteúdo. O material vai passar por análise e deve servir para identificar outros envolvidos na rede.

Intitulada de Lobo Mau, a operação descobriu um número expressivo de suspeitos que para chegar às vítimas, dissimulavam o fato de serem adultos e entravam em contato com crianças e adolescentes, por meio de variados tipos de plataformas digitais.

O objetivo era induzi-las a produzir conteúdo de nudez, e até mesmo de sexo, para consumir o material produzido e depois o distribuir em grupos fechados de troca de mensagens, como o Telegram, o Instagram, o Signal e o WhatsApp, inclusive em jogos como o Roblox.

As prisões ocorreram em uma ação integrada do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca) e da Polícia Civil por meio do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca).

A operação acontece em 20 estados do país e cumpre 94 mandados de busca e apreensão e um de prisão. O nome da operação faz referência ao tipo de predador sexual que se esconde atrás de uma fachada de normalidade para se aproximar da vítima, ganhar a confiança dela e depois atacá-la.

A situação seria potencializada no ambiente virtual, já que as pessoas não se veem.