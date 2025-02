Operação da PF contra presidente tucano gera críticas no governo Lula

A Polícia Federal iniciou, nesta quinta-feira (6), uma operação que tem como um dos alvos o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. A ação, no entanto, teria provocado reações diversas na cúpula do governo Lula. Perrillo foi alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Panaceia, que investiga desvios de recursos públicos da área da saúde em Goiás, estado em que foi governador entre 2011 e 2018.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, integrantes da gestão petista mencionaram a proximidade da superintendente da PF em Goiás, Marcela Rodrigues, com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), adversário declarado de Perillo no estado. Caiado também é pré-candidato a presidente em 2026.