Operação da PM apreende veículos irregulares em Santa Rita de Cássia

Agentes da 86ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizaram, nesta sexta-feira (31), uma operação de fiscalização de trânsito em Santa Rita de Cássia e em outras cidades de sua área de atuação. A ação faz parte do esforço da PM para prevenir crimes violentos contra a vida e contra o patrimônio.

Segundo informações do Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, a operação, diversos veículos foram apreendidos por apresentarem irregularidades, como ausência de placa, equipamentos obrigatórios de segurança em falta e escapamento com ruído excessivo.

Os veículos apreendidos foram removidos para o pátio do Detran por um guincho credenciado. Os condutores dos veículos notificados só poderão retirá-los após a regularização da situação.

A 86ª CIPM informou que a fiscalização será intensificada para garantir a ordem e a tranquilidade da população.