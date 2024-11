Operação da Polícia Civil busca envolvidos da Mancha Verde em emboscada contra cruzeirenses

A Polícia Civil de São Paulo está em uma intensa operação para localizar e prender membros da torcida organizada Mancha Verde, suspeitos de estarem envolvidos em um violento ataque a um ônibus de torcedores do Cruzeiro. O trágico incidente ocorreu no último domingo, em Mairiporã, e resultou na morte de um torcedor de 30 anos, além de deixar outros 17 feridos. Imagens de câmeras de monitoramento da Guarda Civil Metropolitana e da concessionária de pedágio capturaram os suspeitos armando a emboscada, utilizando capuzes e capacetes para esconder suas identidades.

Nesta sexta-feira (1), a Polícia Civil está cumprindo seis mandados de prisão e dez de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo São Paulo, São José dos Campos e Taboão da Serra. Um endereço da Mancha em Perdizes, zona oeste, da capital foi arrombado logo de manha por agentes das forças de segurança. A operação tem como objetivo capturar os responsáveis pela emboscada, que utilizaram pregos na via para parar os ônibus e realizar o ataque. Esta ação faz parte de uma investigação mais ampla, que conta com a colaboração do Ministério Público do Estado, que busca classificar torcidas organizadas como organizações criminosas.