Operação da polícia civil de Itamaraju, cumpriu mandado de prisão contra acusado tráfico

A equipe comandada pelo delegado Gilvan de Meireles Prates com apoio da CATI da 8ª COORPIN de Teixeira de Freitas, cumpriram o mandado de prisão contra pessoas ligadas aos crimes de associação e tráfico de drogas.

Com base nas investigações a equipe destinou até o endereço dos acusados. Para cumprir o mandado de prisão nº 8000026-35.2024.8.05.0120.01.0002-11, expedido pela Magistradas Lais Soares Lacerda da 1ª Vara Criminal de Itamaraju em desfavor de EDICARLOS SANTOS SOUZA e RAYLMA LUCIA DA SILVA, que pesa acusações gerenciar o tráfico de drogas.

Durante a ação em cumprimento do mandado de prisão os investigadores solicitaram aos acusados realizar buscas na residência, sendo localizados dados bancários com informações de depósito com ligações em crimes.

Os acusados EDICARLOS SANTOS SOUZA e RAYLMA LUCIA DA SILVA posteriormente serão transferidos para a carceragem da 8ª Coordenadoria em Teixeira de Freitas.

RAYLMA LUCIA DA SILVA, está em período gestacional e passou por exames seguindo os critérios da justiça, durante a ação.