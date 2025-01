Operação da Polícia Civil no complexo de Manguinhos gera confronto e detenção na Fiocruz

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação no Complexo de Manguinhos, focada no combate ao roubo e à receptação de cargas. Durante a ação, houve um confronto que resultou em um projétil atingindo a janela da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Além disso, um funcionário da instituição foi detido sob a suspeita de colaborar com traficantes, enquanto quatro indivíduos foram mortos.

A Fiocruz manifestou sua insatisfação com a operação, alegando que os policiais entraram no campus sem a devida identificação e autorização, o que colocou em risco a segurança dos trabalhadores. O vidro da sala de Automação foi danificado pelo tiro, e uma funcionária precisou receber atendimento médico devido aos estilhaços.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias