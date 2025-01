Operação da Polícia Civil resulta na prisão de oito suspeitos na Bahia

A Polícia Civil da Bahia concluiu a Operação Indignos, nesta quinta-feira (9), que resultou na prisão de oito suspeitos no estado. A operação tinha o objetivo de combater uma organização criminosa que atuava em diversos estados brasileiros. As ações, conduzidas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), ocorreram na Bahia, São Paulo, Paraná, Ceará e Amazonas.

Na Bahia, as diligências se concentraram em Salvador, onde cinco suspeitos foram presos, e nas cidades de Candeias, Lauro de Freitas, Dias D’Ávila e Camaçari. Também houve prisões no Ceará, São Paulo e Paraná. No total, foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e realizadas duas prisões em flagrante.

Durante a operação, as equipes apreenderam duas armas de fogo, um revólver calibre .38 e uma pistola, com quatro carregadores, além de um carregador G2C, 128 munições calibre .40 e cinco munições calibre .38. Também foram recolhidas duas CPUs, quatro notebooks, um HD externo, 18 aparelhos celulares, documentos diversos, e um total de R$ 42.620 mil reais em dinheiro e U$ 1.500 dólares.

Entre os bens apreendidos estão veículos de luxo, incluindo um Toyota Corolla, uma BMW, uma Range Rover Evoque, uma motocicleta Kawasaki Ninja e uma Mercedes, esta última localizada no Amazonas. Também foram confiscados nove relógios, diversas joias e cinco comprimidos de ecstasy.

A operação coordenada envolveu o apoio de 200 policiais de diversas equipes, incluindo o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), o Departamento de Inteligência Policial (DIP-LAB), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), a Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), a Corregedoria da Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPT).