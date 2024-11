Operação da Seap realiza revistas e buscas no Conjunto Penal de Jequié

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) realizou, neste sábado (2), revistas e buscas detalhadas nos pavilhões do Conjunto Penal de Jequié, no Médio Rio de Contas. A ação, integrada com a Operação Aláfia, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), visa reduzir os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), na região.

Durante as ações têm como foco a remoção de objetos ou substâncias ilícitas encontrados na unidade, principalmente meios de contato entre os custodiados e criminosos do lado externo, eliminando qualquer possibilidade de articulação, mantendo o cumprimento das normas de segurança carcerária.