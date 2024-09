Operação de resgate desvenda década de terror: Mulher Capixaba é Libertada após 10 anos

Numa ação que mobilizou diversas forças de segurança, uma mulher capixaba de 25 anos foi resgatada nesta sexta-feira (20), numa propriedade rural que servia de cativeiro por quase uma década de horror. Desaparecida desde 2015, a vítima foi localizada em uma casa isolada no município de Jucuruçu. Após finalmente conseguir um contato desesperado com sua família pelas redes sociais.

A Operação Resgate, liderada pela Polícia Civil do Espírito Santo, envolve equipes da Superintendência de Polícia Norte e a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Após anos de buscas infrutíferas, a polícia conseguiu identificar o cativeiro e, em uma ação que beirou o limite do desespero, cercou o local no início da manhã. O principal suspeito, Adenilson Lima da Silva, de 43 anos, tio da vítima, conseguiu fugir para a mata, mas a operação culminou na libertação da jovem.

“Foi uma década de agonia para a família. Graças à coragem da vítima e à persistência das forças policiais, finalmente pudemos resgatá-la”, declarou o delegado Fabrício Lucindo. O criminoso, que conhecia a região com maestria, escapou após uma intensa perseguição. As buscas por ele continuam, e a polícia alerta que qualquer informação pode ser vital para sua captura.

Além de libertar a vítima, os policiais apreenderam armas de fogo de fabricação caseira e documentos falsificados, diminuindo a complexidade do crime. O estado de saúde da vítima não foi revelado, e ela permanece sob acompanhamento. À medida que as autoridades continuam as investigações, a caçada pelo sequestrador segue sem trégua.

A polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro do crime seja comunicada imediatamente pelo Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.