Operação deixa dois mortos no Complexo do Salgueiro no Rio de Janeiro

Uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, resultou na morte de dois suspeitos e deixou outros dois feridos. O confronto ocorreu quando policiais foram atacados a tiros por criminosos que dominam a área. O local é considerado estratégico devido à proximidade com a BR-101, a Baía de Guanabara e áreas de mangue, oferecendo várias rotas de fuga.

Durante o tiroteio, quatro pessoas foram baleadas, todas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, segundo as forças de segurança. A BR-101, que passa em frente ao Complexo do Salgueiro, foi interditada, causando longos congestionamentos. A rodovia foi liberada na noite da última terça-feira (20). O Complexo do Salgueiro já foi palco de um episódio de grande repercussão em 2020, quando uma ação policial resultou na morte do adolescente João Pedro Matos, levando à restrição de operações policiais em áreas conflagradas, determinada pelo ministro Edson Fachin do STF.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga