Operação é deflagrada contra 4 PMs e guarda municipal acusados de execução em Conceição do Jacuípe

Quatro policiais militares e um guarda municipal acusados de executar um homem em Conceição do Jacuípe, no Portal do Sertão, são alvos de uma operação deflagrada nesta sexta-feira (7).

O cumprimento dos mandados ocorre no âmbito da “Operação Aliança Leal”, deflagrada em conjunto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio dos grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Corregedoria da Polícia Militar.

Fotos: Divulgação SSP-BA e MP