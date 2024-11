Operação é deflagrada em presídio de Paulo Afonso; objetivo é cortar comunicação externa

Assim como ocorreu nos presídios de Feira de Santana e Jequié, uma operação foi deflagrada no Conjunto Penal de Paulo Afonso, na divisa da Bahia com Sergipe e Alagoas. Equipes da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) fazem revistas na carceragem.

Até a noite desta segunda-feira (18), foram realizas buscas detalhadas e de forma estratégica em 28 celas com cerca de 300 presos. As ações da Operação Aláfia têm o objetivo de impedir a entrada de materiais ilícitos e eletrônicos, como forma de eliminar qualquer possibilidade de comunicação e articulação dos internos com criminosos do lado de fora da unidade penal.