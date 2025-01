Operação em Jequié prende três suspeitos com drogas e armas de fogo

Policiais militares da Operação Hórus apreenderam três indivíduos com arma de fogo e drogas na Segunda Travessa Alto do Cruzeiro, bairro Cidade Nova, em Jequié, no sudoeste baiano.

Durante patrulhamento na região, os agentes visualizaram três homens que fugiram para uma área de mata. Em ato contínuo, os suspeitos atiraram contra os policiais, sendo necessário o revide. Após o cessar-fogo, os militares realizaram um cerco e conseguiram localizar os infratores.

Feito o procedimento de abordagem, foram encontrados com ele um revólver calibre .38 com cinco munições do mesmo calibre, 533 pinos de cocaína, 57 porções de maconha, 10 pedras de crack, duas balanças de precisão, um celular e dinheiro em espécie.

Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à 9ª Coorpin, para registro da ocorrência.