Operação flagra gasolina adulterada em posto de Feira e interdita local de venda em Riachão

Um posto de combustíveis de Feira de Santana foi flagrado vendendo gasolina adulterada, e outro em Riachão do Jacuípe, na Bacia do Jacuípe, foi interditado por não ter autorização para funcionar. O flagrante ocorreu durante a Operação Posto Legal, encabeçada pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-BA) e pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

As informações foram divulgadas nesta terça-feira (29). Em Feira de Santana, a ação identificou que um posto vendia gasolina com teor de etanol [álcool] muito acima do estabelecido pela legislação. Em um tanque, havia 56% de etanol na gasolina comum, e em outro, de gasolina aditivada, o teor de álcool era de 55%.

Pela lei, o teor de etanol permitido na gasolina pode variar entre 26% e 28%. Devido à irregularidade, o posto teve a inscrição no ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços] suspensa pelo fisco estadual, ficando impedido de operar, e sofreu sanções pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

RIACHÃO DO JACUÍPE