Operação Força Tática apreende mais de 850 papelotes de cocaína em Macaúbas

A 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) deflagrou a Operação Força Tática no município de Macaúbas, com foco no combate ao tráfico de drogas na região. Na sexta-feira (25), durante um patrulhamento na Travessa Afrânio Borges, no bairro Alto do Cruzeiro, foram apreendidos 47 papelotes de cocaína.

De acordo com o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, no dia seguinte, sábado (26), por volta das 11h30, uma nova apreensão ocorreu na rua da Saudade. A guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) recebeu informações sobre dois indivíduos em uma moto XRE 300 que aguardavam a entrega de uma encomenda de drogas nas proximidades da rodoviária. Ao chegarem ao local indicado, os policiais identificaram dois homens com uma caixa em uma moto que correspondia à descrição.