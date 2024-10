Operação Hórus: Drogas são apreendidas pela PM no bairro de Pernambués, em Salvador

Policiais militares da 1ª CIPM, do Batalhão Patamo e da Cipe Semiárido, durante cumprimento da Operação Hórus, apreenderam crack e cocaína com três suspeitos na Rua 4 de Dezembro, no bairro de Pernambués, em Salvador, na noite deste sábado (26).

Durante a intensificação de policiamento na localidade conhecida como Manguinhos, as guarnições surpreenderam um grupo de homens em movimentação suspeita que, ao avistar a aproximação policial, tentou fugir, mas três deles foram alcançados, abordados e imediatamente presos.